متمردون يقتحمون مدينة بأفريقيا الوسطى ويحتلون مناطق بها

شن مقاتلون متمردون في جمهورية أفريقيا الوسطى هجوما على مدينة بانجاسو التي تشتهر بتعدين الألماس واحتلوا مناطق بها، وذلك قبل يوم من إعلان السلطات نتائج الانتخابات الرئاسية.وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا" في بيان، إن خمسة متمردين على الأقل قُتلوا وأصيب جنديان بالجيش في اشتباكات في بانجاسو التي تقع على الحدود الجنوبية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضحت أنه بعد ساعات من القتال دخل المتمردون إلى بانجاسو، مشيرة إلى أن جنود الجيش احتموا بقاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بانجاسو، وأن قوات حفظ السلام التابعة لها تدخلت لدعم الجيش.وأشارت إلى أن المتمردين هاجموا أيضا مدينة دامارا على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة بانجي.