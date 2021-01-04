الأنبا نيقولا: رأس السنة الميلادية «هي نفسها المدنية»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إنه بمناسبة العام 2021 فإن الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر تُسمي بدء العام الجديد «بدء السنة الميلادية»، وكذلك كل العالم.وأضاف أنطونيو في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «أما الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد في 7 يناير فتُسمي بدء العام الجديد (بدء السنة المدنية)».وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.