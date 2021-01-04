المسماري: رصد تحركات لعناصر تخريبية تابعة للمخابرات التركية

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، عن رصد منطقة سبها العسكرية، تحركات لعناصر تخريبية"، تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن هذه العناصر تتلقى أوامرها من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والعصابات التكفيرية.وأوضح المسماري، في بيان إعلامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد استيفاء المعلومات تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها وتقوم بتجنيد مرتزقة أجانب.ولفت إلى أن آمر منطقة سبها العسكرية أكد بقيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر التي وصفها بـ "الشراذم وفلول التطرف والجريمة"، وسيطرت على مقرها بأحد النوادي الرياضية بالمدينة، ويحذر كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها.ونشر المسماري مقطع فيديو يبين عملية تأمين مدينة سبها من قبل المنطقة العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.