ملخص أخبار الكنيسة الكاثوليكية من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «أخبار الكنيسة الكاثوليكية بمصر».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على فيسبوك عن إنجازات الكنيسة في الربع الأخير من 2020.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لكبح جماح فيروس كورونا.