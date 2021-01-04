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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر سلة «أوبك» يرتفع لـ50.24 دولار للبرميل

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:36 م
أوبك
أوبك
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أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الإثنين، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الخميس الماضي 2 سنت ليصل إلى 24ر50 دولار للبرميل مقابل 22ر50 دولار يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر ديسمبر الماضي بلغ 17ر49 دولار للبرميل فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في نوفمبر الماضي 61ر42، الأمر الذي يشير إلى بلوغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 18ر50 دولار للبرميل.

وأشارت النشرة إلى بلوغ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 47ر41 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد (أوبك+) مساء اليوم الإثنين اجتماعها الوزاري الـ13 الافتراضي لبحث السياسة النفطية ومستويات الإنتاج والأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19).

ويربط العديد من المراقبين استمرار انتعاش الأسعار للأسبوع الخامس على التوالي إلى قرار اجتماع تحالف (أوبك+) الوزاري الـ12 في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بشأن زيادة كميات النفط التي يتعين عليهم ضخها في النصف الأول من العام الحالي لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس (كورونا).

ويرى المراقبون أن اتفاق (اوبك+) يؤكد التزام المنتجين من داخل وخارج المنظمة بالجهود التي تهدف إلى ضمان التوازن والاستقرار في السوق النفطية العالمية، خاصة مع استمرار ارتفاع مخزون النفط العالمي ومؤشرات ضعف الطلب خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب (كورونا).

وكان وزراء نفط تحالف (أوبك+) قد اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الثاني عشر على زيادة تدريجية في حصص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا ليتراجع مستوى التخفيض من 7ر7 مليون برميل إلى 2ر7 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من شهر يناير الحالي.

كما اتفق وزراء (اوبك+) على عقد اجتماعات وزارية شهرية اعتبارًا من يناير 2021 لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن مزيد من تعديلات الإنتاج الإضافية لا تزيد على 500 ألف برميل في اليوم.

وكانت (أوبك) قد توقعت في تقريرها لشهر نوفمبر الماضي أن يبلغ الطلب العالمي على خامات (أوبك) في العام القادم 9ر27 مليون برميل يوميا، أي حوالي 6ر5 مليون برميل يوميًا أعلى من معدلات عام 2020.

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