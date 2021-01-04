إطلاق الحلقة الأحدث من «كلمة الله» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة «كلمة الله».وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على فيسبوك تحت عنوان «فأنتُم وُلِدتُم وِلادَةً ثانِيَةً، لا مِنْ زَرعِ يَفنى، بَلْ مِنْ زَرعِ لا يَفنى، وهوَ كَلِمةُ الله الحَيَّةُ الباقِيَةُ» (1 بطرس 1 23).وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لكبح جماح فيروس كورونا.