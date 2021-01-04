وفاة و180 إصابة بفيروس كورونا في عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل وفاة واحدة و180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الوزارة، قولها إن العدد الإجمالي ارتفع إلى 1502 وفاة و129584 إصابة و122372 حالة شفاء لتصل نسبة الشفاء إلى 94.4%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.