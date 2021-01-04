الكنيسة الكاثوليكية للأقباط: توكلوا على الله بكل قلوبكم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة «كل يوم آية» التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، وكانت عن «الاتكال على الله»، وذلك تحت شعار: «تَوَكَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْ» (أم 3: 5)وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لكبح جماح فيروس كورونا.