«العنانى» و«شعراوى» يتفقدان نقطة «مسار العائلة المقدسة» فى سمنود

تفقَّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، مساء الإثنين، أعمال تطوير مشروع نقطة مسار العائلة المقدسة في سمنود، بعد افتتاحه، رفقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا.واستمع وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار إلى شرح تفصيلي حول جميع الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية.وتعد محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطورًا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير.أنجز المشروع في أقل من 10 أشهر وبتكلفة 7.5 مليون جنيه.