واشنطن تحمل طالبان مسئولية الاغتيالات الأخيرة فى أفغانستان

ألقى الجيش الأمريكي باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى الإثنين في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة من بينها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.وكتب الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت على تويتر "يجب أن تتوقف حملة طالبان من الهجمات وعمليات القتل التي لا يتم تبنيها، والتي تستهدف مسئولين حكوميين وقادة المجتمع المدني وصحفيين حتى يسود السلام".خلال الأسابيع الأخيرة، كانت البلاد مسرحًا لسلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات بينها صحفيون وسياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.ومنذ نوفمبر، قتل نائب حاكم كابول وخمسة صحفيين ورئيس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات.وألقت السلطات الأفغانية باللائمة على حركة طالبان في الهجمات، رغم إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن بعضها. ولم تتخذ واشنطن موقفا بشأن هذا الموضوع حتى الآن.وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابول والعديد من الولايات الأفغانية تصاعدا لأعمال العنف رغم محادثات السلام الجارية بين طالبان والحكومة منذ سبتمبر في الدوحة.ومن المقرر أن تستأنف، الثلاثاء، هذه المحادثات التي تم تعليقها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاما.واتهمت طالبان القوات الأمريكية بتنفيذ غارات جوية استهدفتها في الأيام الأخيرة في محافظتي قندهار وهلمند "جنوب" وننغرهار "شرق".ويعتبر المتمردون أن هذه الضربات تنتهك الاتفاق الموقع في شباط/ فبراير 2020 في الدوحة مع واشنطن، والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية والتزام حركة طالبان إجراء محادثات مع السلطات.لكن ليغيت قال إن الولايات المتحدة باقية على سياستها وإنها ستواصل دعم القوات الأفغانية التي تواجه هجمات طالبان.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي تفاوض على اتفاق العام الماضي، سيتوجه إلى قطر، حيث يلتقي بشكل منفصل طالبان ووفد الحكومة الأفغانية.وأضافت الوزارة أنّ خليل زاد سيسعى إلى "خفض فوري وملموس للعنف ووقف إطلاق النار واتفاق على خريطة طريق سياسية وتقاسم للسلطة في أسرع وقت".وسيتوجه خليل زاد أيضا إلى كابول وباكستان وتركمانستان في إطار سعيه لضمان دعم دولي واسع لعملية السلام في أفغانستان.وقال رئيس الاستخبارات الأفغانية أحمد ضياء سراج للبرلمانيين هذا الأسبوع، إن طالبان نفذت أكثر من 18 ألف هجوم في العام 2020.وأشار نيشانك موتواني، نائب مدير وحدة البحوث والتقييم في أفغانستان، وهي مؤسسة فكرية مستقلة مقرها في كابول، إلى أن طالبان لن تعلن مسئوليتها عن هذه الاغتيالات السياسية، لكنها مع ذلك، تعتزم أن تثبت لقادتها أنها "ما زالت كما هي ولم تتغير".