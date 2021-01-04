الطاقة الذرية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم لـ20% في فوردو

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الجبلي إلى درجة نقاء تبلغ 20 بالمئة، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.وقالت الوكالة في بيان بشأن تقرير أُرسل إلى الدول الأعضاء فيها بعد ظهر اليوم الاثنين، "إيران بدأت اليوم ضخ اليورانيوم-235 المخصب بالفعل حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المئة".