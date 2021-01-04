الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

أهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.وأشار بيان صادر من المحافظة اليوم إلى أنه بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد اعتبارا من اليوم الإثنين 4 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير إلى شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.لذا تهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.