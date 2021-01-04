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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خاص.. أول تعليق لـ أروى جودة على «مشهد هاني»

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:51 م
أروى جودة
أروى جودة
هاجر رضا
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تصدرت الفنانة أروى جودة محركات البحث «جوجل» بمشهد يجمعها بـ إياد نصار الذي يجسّد شخصية (هاني) الصديق المقرب من الزوجة في مسلسل "هذا المساء".

وأعربت أروى عن سعادتها لتصدر المسلسل الـ"تريند" خاصة أنه عرض منذ 4 سنوات مضت: "اللي بيحصل ده أول حاجة ضحكتني جدًا في 2021، وخرجتني من المود".

وأضافت لـ"الدستور": "ربنا يخللينا خفة دم الشعب المصري، دمهم خفيف جدًا، أنا عرفت عن طريق حد من صحابي بيقولي شوفتي الكوميكس اللي معموله على مسلسلك، مكنتش متوقعة ده، وأكثر كوميكس عجبتني إني سينجل وفي علاقة مع هاني، وبعدين لما تلاقي ثمرة نجاحك بتتصدر تريند من تاني بيكون شئ عظيم".

وأكدت أروى أنها لم تتوقف عن الضحك دون تفكير من كل الفيديوهات والكوميكسات التى تناولها روّاد السوشيال ميديا، وقامت بتداولها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك وانستجرام، مؤكدة أنها لم تستقر على عمل تخوض به السباق الرمضاني 2021 حتى الآن: "بقرأ كام سيناريو بس لم استقر على حاجة فيهم".

ومسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داوود، محمد فراج، حنان مطاوع، وإخراج تامر محسن الذي كتب قصته بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.

يتناول المسلسل علاقة الرجل بالمرأة في كل أوجهها وحالاتها، وتتطور فيه الأحداث، فمن أخطاء وهفوات بسيطة تتصاعد الأحداث إلى صراعات ومصائر مهددة لشخصيات مركّبة لديها عوالمها السرية، ما يجعل الأحداث تتعقد بشكل تصاعدي كبير ومتسارع، لتبدأ شخصيات الحكاية في البحث عن الحقيقة والغفران.

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