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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشدد على تنفيذ خطة الدولة لمجابهة كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:27 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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التقى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنه 2020 والكتاب الصادر من الأستاذ الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار الدكتور النيلى إلى تنفيذ كافة التعليمات بديوان عام المديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها وبما يضمن سلامة الجميع.

تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على أن يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذى تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" فيما بينهم يوميا أو أسبوعيًا.

تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذى نص على أن يمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة.

تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذى نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

وأكد النيلي أنه ما تم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وبرعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، ووفقا للكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور النيلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة الواقية والتباعد لضمان سلامة الجميع.
وكيل التعليم بالوادي الجديد يشدد على تنفيذ خطة الدولة لمجابهة كورونا
وكيل التعليم بالوادي الجديد يشدد على تنفيذ خطة الدولة لمجابهة كورونا
وكيل التعليم بالوادي الجديد يشدد على تنفيذ خطة الدولة لمجابهة كورونا
وكيل التعليم بالوادي الجديد يشدد على تنفيذ خطة الدولة لمجابهة كورونا

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