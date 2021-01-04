تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت جهات التحقيق حبس متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.ويواجه المتهمون في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.