رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرة طلابية احتجاجًا على تعيين رئيس لجامعة البوسفور قريب من أردوغان

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:51 م
إردوغان
إردوغان
وكالات
طباعة
تظاهر مئات من طلاب جامعة البوسفور المرموقة في إسطنبول، اليوم الإثنين، ضد تعيين رئيس لها مقرب من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها محاولة من السلطة لوضع اليد على الجامعة.

وتجمع حوالى ألف شخص قرب الحرم الجامعي وهم يهتفون "لا نريد عميدًا معينًا" من قبل الحكومة و"إذا لم يرحل سنبقى!" حسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".

وقالت مجموعة داعمة لهذا التحرك على "تويتر" إن الشرطة أوقفت اثنين على الأقل من المتظاهرين على هامش التحرك.

واختير مليح بولو، (50 عاما)، الجمعة، من قبل أردوغان لرئاسة جامعة البوسفور، وهي مؤسسة عامة تعطى فيها الدروس باللغة الإنجليزية وتخرّج منها جزء من النخبة في البلاد.

لكن تعيين رئيس للجامعة من خارجها علمًا أنه حاول في 2015 الترشح لمنصب نائب رئيس لها تحت ألوان حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، أثار غضبًا شديدًا.

وبالإضافة إلى ارتباطه بحزب العدالة والتنمية، فإن تعيينه بمرسوم رئاسي أثار غضبًا إضافيًا لدى الطلاب والأساتذة.

وإذا كان رئيس جامعة البوسفور يتم اختياره في الماضي نت طريق الانتخاب، فإن أردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء الجامعات عقب محاولة الانقلاب في العام 2016 التي أعقبتها سيطرة صارمة على كل المؤسسات.

ففي ذلك العام، أثار أردوغان امتعاض الأوساط الأكاديمية إثر تعيينه لأول مرة عميدًا ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور الذي يحظى بشعبية والذي كان قد انتخب قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

وقال إرتوغرول أوستا، وهو طالب هندسة شارك في احتجاج الإثنين لوكالة فرانس برس "في العام 2016، عارضنا ذلك. هذه المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر ونحتاج إلى إظهار رد فعل أقوى".

موضوعات متعلقة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية