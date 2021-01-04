العثور على طفلة حديثة الولادة على الطريق الرئيسي في مرسى علم

عثرت مباحث مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، على طفلة حديثة الولادة في منطقة جبلية على الطريق الرئيسي بالمدينة، وتم إيداع الطفلة داخل حضانة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منطقة جبلية بالكيلو 100 طريق مرسى علم الرئيسي، وانتقل إلى مكان الواقعة قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مرسى علم، وتم إيداع الطفلة بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجار تحرير محضر بالواقعة.