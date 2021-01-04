بورصة بيروت تغلق على تراجع بـ0.47%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم، على تراجع بنسبة 0.47%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 652.89 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 آلاف و955 سهمًا، بقيمة 176 ألفًا و687 دولارًا أمريكيًا، نُفّذت من خلال 12 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و692 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و723 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.