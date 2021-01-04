16 وفاة و1623 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأوضحت الوزارة، خلال الموجز اليومي حول الوباء، أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة وصل إلى 3919 وفاة، والإصابات إلى 299.831 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 16.983 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.