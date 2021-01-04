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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16 وفاة و1623 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:41 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، خلال الموجز اليومي حول الوباء، أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة وصل إلى 3919 وفاة، والإصابات إلى 299.831 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 16.983 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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