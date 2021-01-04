محافظ البحيرة يتابع تطبيق الإجراءات وارتداء الكمامات

تابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها منذ صباح اليوم بمركزى أبوحمص وإدكو لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات.وأثناء تفقد محافظ البحيرة الأعمال الجارية الخاصة برصف طريق إدكو دمنهور بطول ٢٧ كم، وبتكلفة ٨٠ مليون جنيه، من المقرر الانتهاء منه نهاية مارس القادم- قام بإيقاف سيارات النقل العام والأجرة المارة على طريق إدكو دمنهور، وتأكد من التزام المواطنين، مشددا على تطبيق القانون على الجميع وفرض غرامات فورية على المخالفين حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.كما شدد المحافظ على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية، لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.