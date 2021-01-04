باكستان تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر

أدانت باكستان بشدة الهجمات الإرهابية في قريتي تشومبانجو وزارومداري الحدوديتين في منطقة تيلابيري بالنيجر، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، اليوم الإثنين، أن باكستان تقف جنبًا إلى جنب مع حكومة النيجر وشعبها، وتشاركهم التعازي والمواساة إزاء هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.وأضاف أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتؤكد دعمها القوي وتضامنها مع النيجر، حكومة وشعبا، في ساعة الحزن والأسى.