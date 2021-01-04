رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي عراقي يكشف لـ«أمان» أسباب العفو عن مرتزقة «بلاك ووتر» رغم قتلهم 14 مدنيا (تحليل)

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:32 م
جريدة الدستور
طباعة
- رمزي ساري: ترامب يعطي دليلا تلو الآخر على غروره وتقليله من العراق خاصة والعرب كافة.
- إصدار العفو في هذا التوقيت يعكس نظرة استعلائية على الشعوب العربية ودماء ضحاياها.
- رحمة ترامب للمرتزقة قوبلت بإدانة شديدة بشكل خاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.


نشرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة وفريق العمل المعني باستخدام المرتزقة تقريرا، تدين فيه إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالعفو عن عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر كانوا قد تم إدانتهم بارتكاب مجازر عام 2007 في بغداد مؤكدين أن قرار الرئيس الأمريكي بالعفو عنهم ينتهك القانون الدولي.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن قرار ترامب إهانة للعدالة وللإنسانية ولحقوق الضحايا والقتلى الذين سقطوا بيد المرتزقة الذي أفرج عنهم، نظرا لأن فراد بلاك ووتر كانوا قد ارتكبوا مجزرة إنسانية في عام 2007 أطلق عليها مذبحة ساحة النسور قتل فيهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها في بغداد.

وأكدت اللجنة أن بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان على مستوى العالم، يجب رفض هذا القرار الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي على حد قولهم
وكان ترامب قد أصدر قرارًا بتاريخ 23 ديسمبر الماضي عفوا كاملًا عن عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة والذي كانوا قد أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت عشرات القتلى بين المدنيين في بغداد عام 2007، وأدرجت أسماء كل من نيكولاس سلاتن، وبول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، على قائمة الإعفاءات التي نشرها البيت الأبيض، وتضمن العفو 15 مدانا بعفو كاملًا من كافة العقوبات التي وجهت إليهم وتم اتهامهم بها وسجنوا على اثرها بالإضافة إلى تخفيف عقوبة خمسة آخرين.


موضوعات متعلقة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

«خليك في البيت».. نهال النافوري معكم في عرض بانورامي

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر