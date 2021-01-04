سياسي عراقي يكشف لـ«أمان» أسباب العفو عن مرتزقة «بلاك ووتر» رغم قتلهم 14 مدنيا (تحليل)

- رمزي ساري: ترامب يعطي دليلا تلو الآخر على غروره وتقليله من العراق خاصة والعرب كافة. - إصدار العفو في هذا التوقيت يعكس نظرة استعلائية على الشعوب العربية ودماء ضحاياها. - رحمة ترامب للمرتزقة قوبلت بإدانة شديدة بشكل خاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.







نشرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة وفريق العمل المعني باستخدام المرتزقة تقريرا، تدين فيه إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالعفو عن عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر كانوا قد تم إدانتهم بارتكاب مجازر عام 2007 في بغداد مؤكدين أن قرار الرئيس الأمريكي بالعفو عنهم ينتهك القانون الدولي.





وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن قرار ترامب إهانة للعدالة وللإنسانية ولحقوق الضحايا والقتلى الذين سقطوا بيد المرتزقة الذي أفرج عنهم، نظرا لأن فراد بلاك ووتر كانوا قد ارتكبوا مجزرة إنسانية في عام 2007 أطلق عليها مذبحة ساحة النسور قتل فيهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها في بغداد.





وأكدت اللجنة أن بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان على مستوى العالم، يجب رفض هذا القرار الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي على حد قولهم

وكان ترامب قد أصدر قرارًا بتاريخ 23 ديسمبر الماضي عفوا كاملًا عن عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة والذي كانوا قد أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت عشرات القتلى بين المدنيين في بغداد عام 2007، وأدرجت أسماء كل من نيكولاس سلاتن، وبول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، على قائمة الإعفاءات التي نشرها البيت الأبيض، وتضمن العفو 15 مدانا بعفو كاملًا من كافة العقوبات التي وجهت إليهم وتم اتهامهم بها وسجنوا على اثرها بالإضافة إلى تخفيف عقوبة خمسة آخرين.