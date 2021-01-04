الاتحاد الأوروبي: نرفض وجود مرتزقة على الأراضي الليبية

أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي، اليوم الاثنين، رفضهم تواجد أي مرتزقة على الأراضي الليبية.وشدد بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي على أن الحل السياسي في ليبيا لن يتم إلا بوقف إطلاق النار وذلك وفق قناة العربية.وأضاف: "لا نقبل بتواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا"، مشيرا إلى أن الأوروبي يدعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا، وأنهم سيفعلون كل ما يلزم للتأكد من وقف النار لأن هذا أمر بالغ الأهمية.يذكر أن اشتباكات مسلحة جرت اليوم في سبها جنوبي ليبيا بين قوات الوفاق وقوات الجيش الليبي.