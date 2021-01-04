«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

في روايته الأحدث "كقطة تعبر الطريق"، التي تصدر خلال أيام عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، يخوض حاتم حافظ مغامرة جديدة وغير معتادة في الأدب المصري، ليس فقط، لأن شخصيات روايته من غير المصريين، لكن لأن الأحداث نفسها تدور بالكامل في المنافي بين بازل السويسرية وباريس، فضلًا عن منافى أخرى في الخلفية.ينطلق حاتم من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته، تهاجر عالية رفقة طفلتها لتستقر في باريس مترجمةً أدبية لحساب إحدى دور النشر، حيث ستجد نفسها في مهمة لترجمة رواية عن جميع الأمكنة التي لم يعد لها وجود خارج ذاكرتها.بالتقاطع مع عالية سيظهر "ميشيل"، الفرنسي، الذي سيتقاسم معها السرد في الجزء الأول من الرواية قدر ما يقتسم معها الحياة ومأزق الوجود، قبل أن يصبح كلاهما، رفقة شخصيات أخرى، موضوعًا للرواي العليم في الجزء الثاني، وحيث تحفل الرواية بمغامرة على مستوى التكوين والبنية والشكل الروائي، تضعها في مصاف الأعمال التي تقدم اقتراحات فنية طازجة وغير تقليدية في السرد المصري الجديد.فضلًا عن عالية وميشيل، ينهض رهط من الجنسيات، جميعها هاربة من حروبها، مثل "أولجا" العجوز من بيلاروسيا الهاربة قبل سنوات من جحيم تشيرنوبل، و"سهيلة" العراقية الباحثة بلا جدوى عن نفسها على خلفية وطن مرتبك مفتت، و"نعمة" التونسية الممزقة بين عدة هويات، و"إيهاب" المصري الذي يخفي جنسيته ليقدّم نفسه كهندي، وغيرها."كقطة تعبر الطريق" رواية موضوعها "العالم" وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها. إنها رواية الإنسان المنسحق في آلة العولمة الجبارة، والذائب في مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون.جميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي.كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى.. عبورًا سريعًا مرتبكًا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةً في الوصول للرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع في لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.ومما جاء في الرواية: "أنا غاضبة.. غاضبة لأني مجبرة على رحيل لا أريده.. غاضبة لأني مجبرة على العيش في بلاد لا أريدها.. غاضبة لأني مجبرة على عمل لا أريده.. غاضبة لأني مجبرة على قطع مسافات لا أريد قطعها وطرق لا أريد عبورها.. أنا غاضبة.. غاضبة لأن أمي تموت في بلد لا تريده وسوف تُدفن في أرض لا تريدها.. غاضبة لأني حتى لن أكون هناك لأبكيها.. غاضبة لأنها سوف ترحل وحدها في صمت.. دون بكاء.. أو نحيب.. أو لطمة.. أو صرخة غاضبة.. لأن أحدًا لا يعرف أمي.. لأن أمي لم يعد لها أحد.. لأن الراحلين رحلوا والغاضبين غضبوا والميتين ماتوا دون أن يسألونا عن رأينا".وحاتم حافظ روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا، المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الاشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر". كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا". ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي، منها ألمانيا وفرنسا.