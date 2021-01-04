ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل لـ7.73 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 7.73 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 بتوقيت ساو باولو، اليوم الإثنين، وفقًا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 196 ألفًا و18حالة وفاة.وأشارت البيانات إلى تعافى 6.9 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر حتى الآن نحو 44 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.