زيادة كميات الغاز الروسى المصدر إلى الصين

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسي "جازبروم" زيادة كميات الغاز الطبيعي التي تضخها يوميا إلى الصين وصولا إلى المستويات المتعاقد عليها للعام الحالي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "جازبروم" لم تكشف عن الكميات المتعاقد على ضخها بالفعل، في حين ذكرت أن هذه الكميات هي ضعف الكميات المتعاقد عليها خلال الربع الأخير من العام الماضي.كانت شركة "جازبروم" قد بدأت تصدير الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خطوط الأنابيب في ديسمبر.2019 وبلغت كمية الصادرات خلال العام الماضي 1ر4 مليار متر مكعب.وتواصل "جازبروم" المحادثات مع الصين لزيادة صادرات الغاز عبر خط باور أوف سيبيريا إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.في الوقت نفسه زادت الطاقة الإنتاجية لشركة "جازبروم" خلال العام الماضي عن الإنتاج الفعلي بمقدار 100 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الإنتاج خلال العام الماضي أكثر من 452 مليار متر مكعب.