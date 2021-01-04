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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: ننتظر تحقيقات النيابة في واقعة مستشفى الحسينية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:28 م
أحمد حته، عضو مجلس
أحمد حته، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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قال أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير أدى لما حدث في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، فسيكون بمثابة كارثة إنسانية ومهنية تستدعي محاسبة جميع المسؤولين.

أضاف حته، في تصريحات اليوم: نثق في تحقيقات النيابة وننتظر بيانها الشافي بشأن الواقعة لبحث كيفية التحرك وتفادي مثل هذه الواقعة الأليمة التي أدمت قلوبنا؛ مؤكدًا أن برلمان 2021 لن يتهاون مع أي مسؤول أيًا كان منصبه متهاون أو مقصر في حق مصر والمصريين.

وأشار إلى أنه رغم ما قامت به وزارة الصحة من جهود عظيمة لمواجهة فيروس كورونا اللعين، إلا أن مستوى الخدمات بالمستشفيات الحكومية ما يزال يحتاج لمراجعة ووقفة شديدة وخصوصا مستشفيات الصعيد.

ووجه حته رسالة للمصريين: "نعدكم كنواب عنكم شرُفنا بتمثيلكم تحت قبة البرلمان الموقر بدور رقابي قوي؛ نُعلي فيه الهمم لتوفير حياةكريمة لكل المصريين، ونطيح بالمتخاذلين والمتهاونين، ويكون سيفًا على المتآمرين على وطننا الحبيب، ونعظم فيه من أدوات المساءلة والمحاسبة".

وتابع "خالص تعازينا لكل أسرة انفرط عقدها وودعت حبيبا لها بسبب هذا الوباء اللعين (كورونا) ونسأل الله عز وجل في بداية عامه الجديد أن يزيح الغمة ويحفظ بلادنا من كل شر.. وأهيب وأناشد المصريين توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة".

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