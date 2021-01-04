العراق: أوبك وحلفائها ملتزمون بخطط خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات كورونا

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الإثنين، إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لخفض الإنتاج قد أسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) على استقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.وجدد وزير النفط العراقي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج عبر الدائرة التلفزيونية: "حرص الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، من خلال الالتزام بخطط خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات وباء كورونا".وأضاف عبد الجبار "أن الاجتماعات تهدف إلى متابعة تطورات السوق النفطية، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة من أجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها".