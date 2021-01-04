«بلومبرج» تشيد بمبادرة البنك المركزى بشأن ديون الشركات

أشاد تقرير أمريكي بقرار البنك المركزي بتمديد مبادرتين لتخفيف الديون لمدة 6 أشهر أخرى في ظل ظروف جائحة كورونا.وأوضحت وكالة «بلومبرج» في تقرير لها اليوم، أن البنك المركزي سبق أن أطلق في وقت سابق هذه المبادرة لمساعدة الشركات وشركات السياحة التي تكافح نتيجة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة، وفقا للبنك المركزي، تؤثر على الشركات التي تقل ديونها المصرفية عن 10 ملايين جنيه وشركات السياحة التي تزيد ديونها على 10 ملايين جنيه.وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضا إزالة أسماء هذه الشركات من القوائم السوداء، وإزالة قيود الأصول ووقف الإجراءات القانونية ومن المقرر أن يمتد القرار حتى يونيو المقبل.