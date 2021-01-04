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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

القبيصي يجتمع بعدد من مدربي الأكاديمية المهنية للمعلمين (صور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:36 م
القبيصي يجتمع بعدد
القبيصي يجتمع بعدد من مدربي الأكاديمية
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، اجتماعًا بعدد من المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، بحضور عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومنال غريب مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسوان.

يأتي الاجتماع على خلفية اجتماع سابق عقده وكيل الوزارة بالحضور، طالبهم خلاله بتفعيل دور الأكاديمية بشكل جديد وغير تقليدى لخدمة أكبر عدد من العاملين بتعليم أسوان من خلال دورات تدريبية يستفيد منها المعلم أو المستهدف ليس فقط فى عمله، بل فى حياته الشخصية أيضًا ولتكن البداية بموضوع (فن الإتيكيت فى مخاطبة القيادات التعليمية).

ومن هذا المنطلق عكف المدربون خلال الفترة الماضية على إعداد مادة تدريبية تتناول هذا الموضوع من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بينهم.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن (عرض تقديمى) استعرض المدربين خلال اجتماع اليوم، وتناولت شرائح العرض فن الإتيكيت فى المخاطبة بداية من إلقاء التحية والجلوس حتى إنهاء اللقاء أو المقابلة.

وبنهاية العرض قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للحضور على الجهد المبذول فى إعداد المادة المعروضة، ولكنه أبدى بعض الملاحظات التى دارت حول بعض التفاصيل التى أهملها أو لم يتطرق لها العرض التقديمى بشكل تفصيلى مثل، إغفال العرض مثلًا لتناول المظهر الملائم للمعلم أو الحد الأدنى من مظهره، فكان يجب أن يوضح أبسط الأشياء التى يجب توافرها فى مظهر المعلم، وكذلك طريقة حديثه، سواء مع رئيسه أو الآخرين، كذلك النصائح التى تم تقديمها داخل العرض أهملت الجانب الدينى، سواء الإسلامى أو المسيحى، رغم أن هدف التدريب تغيير سلوكنا فى ظل تعاليم ديننا.

وبالنسبة للجزء الخاص بالمكاتبات الإدارية، رغم أن العرض تناول أنواع المكاتبات وأهميتها وطرق صياغتها، إلا أنه لم يوضح (مين هيخاطب مين) بمعنى كيف تكون المكاتبة من المعلم إلى مدير المدرسة، ومن مدير المدرسة إلى مدير الإدارة، ومن مدير الإدارة إلى وكيل المديرية أو المدير العام، ومن المعلم أو العامل بالحقل التعليمى إلى وكيل المديرية أو مدير المديرية والعكس أى (من الرئيس إلى المرؤوس)، وعرض نماذج استرشادية (خاطئة وأخرى صحيحة فى المكاتبات) على المتدربين، حتى يستطيع المتدرب معرفة القالب الصحيح للمكاتبة، سواء كانت المكاتبة (مقترح - مشكلة - تقرير - شكوى - شكر - اعتذار - دعوة).

وأكد القبيصى فى نهاية حديثه (الناس لازم تخرج من التدريب وهى مشبعة بالمادة المعروضة، يخرج وهو متأكد أن التدريب أضافله شىء) لأن هدفنا أن تكون المادة المعروضة مرجعية للجميع، ويتم نشرها على أكبر عدد من العاملين بتعليم أسوان، وأن يعمل التدريب على تغيير سلوكياتنا نحو الأفضل، مؤكدًا (إن أحسنا المتابعة الناس هتتغير).

وبنهاية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الحضور، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع آخر بهم ولكن بحضور عدد من المستهدفين.

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