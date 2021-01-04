أسكتلندا تفرض عزلًا عامًا جديدًا من اليوم لمواجهة كورونا

قالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن إن البلاد ستخضع لإجراءات عزل عام جديدة تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال شهر يناير لمواجهة جائحة كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى.وقالت ستيرجن للبرلمان الأسكتلندي إن المواطنين سيكونون ملزمين قانونًا اعتبارًا من منتصف الليل اليوم الإثنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للأغراض الأساسية، وذلك في ظروف مماثلة لإجراءات العزل العام التي فُرضت في بداية انتشار الجائحة في مارس العام الماضي.وأضافت "الوضع.. خطير للغاية"، ومقلق أكثر من أي وقت مضى منذ مارس.وتابعت أن السلالة الجديدة من الفيروس يُعزى إليها نحو نصف حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أسكتلندا، وأنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 في المائة.وقالت ستيرجن: "لا أبالغ إذا قلت إنني قلقة من الوضع الذي نواجهه حاليًا أكثر من أي وقت مضى منذ مارس".