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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بالاطمئنان على رصيد الأكسجين بالمستشفيات

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:27 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رؤساء المراكز الخمس للاطمئنان على رصيد الأكسجين بجميع مستشفيات المحافظة، وتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورصيد أسطوانات الأكسجين وجاهزية المستشفيات لاستقبال كل الحالات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم بتشكيل لجان برئاسة رؤساء المراكز للمرور على جميع المستشفيات، للتأكد من توافر الأدوية والعقاقير ومتابعة أقسام العزل.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أن رصيد كل مستشفيات المحافظة، خاصة العزل الصحي من الأكسجين يكفي لمدة أسبوع، وبعض المستشفيات يصل رصيده الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي مشكلات بشأن غاز الأكسجين.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمس، مناشدًا المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيروس كورونا بالمحافظة.

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