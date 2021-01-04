ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يبدآن 2021 عند مستويات قياسية

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الإثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3764.61 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 12958.522 نقطة.