توقيع غرامات فورية على 18 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لمتابعة التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.تمت الحملة وفقًا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وتم خلالها المرور بشوارع «ميدان سعد زغلول، الغرفة التجارية، بولوناكي، الشهداء، والميناء الشرقية» وضبط 18 حالة مخالفة، وتوقيع الغرامة الفورية المقررة وقدرها 50 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الوزراء.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، والتعليمات الصادرة خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.