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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصيل مليار 236 مليون جنيه قيمة التصالح فى القليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:41 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح بمخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء لنهاية مارس 2021 بلغ 220336 طلب، كما تم تحصيل مليار و236 مليونًا و259 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي على مد فترة التصالح بمخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء فيه أن يتم تحصيل القيم الجديدة من المتقدم للتصالح  بنسبة 30% إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

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