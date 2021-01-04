بابا الفاتيكان: سنحصل على السلام إذا اهتتمنا بالفقراء
الإثنين 04/يناير/2021 - 05:34 م
جرجس صفوتطباعة
قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: «كما في بيت لحم، هكذا أيضًا يحب الله معنا أن يصنع أمورًا عظيمة من خلال فقرنا. لقد وضع كل خلاصنا في مذود إسطبل وهو لا يخاف من فقرنا: فلنسمح لرحمته بأن تغيّر مآسينا!».
وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكننا أن نبني السلام إذا بدأنا نصبح في سلام مع أنفسنا ومع من هم بقربنا، وأزلنا العقبات التي تمنعنا من العناية بالمعوزين والفقراء».
وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكننا أن نبني السلام إذا بدأنا نصبح في سلام مع أنفسنا ومع من هم بقربنا، وأزلنا العقبات التي تمنعنا من العناية بالمعوزين والفقراء».