بابا الفاتيكان: سنحصل على السلام إذا اهتتمنا بالفقراء

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: «كما في بيت لحم، هكذا أيضًا يحب الله معنا أن يصنع أمورًا عظيمة من خلال فقرنا. لقد وضع كل خلاصنا في مذود إسطبل وهو لا يخاف من فقرنا: فلنسمح لرحمته بأن تغيّر مآسينا!».وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكننا أن نبني السلام إذا بدأنا نصبح في سلام مع أنفسنا ومع من هم بقربنا، وأزلنا العقبات التي تمنعنا من العناية بالمعوزين والفقراء».