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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم 572 مواطنًا 50 جنيهًا «مخالفة كمامة» في القليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:17 م
كمامة
كمامة
كتب صلاح حسنى
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مدى التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلن المحافظ عن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فإنه بدأ بالأمس الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.

وتابع العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية حملات المرور بالمراكز والمدن وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا على 572 مواطنًا ومواطنة، وفي حال الامتناع عن السداد تم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة، إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

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