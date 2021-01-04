حملة على الكافيهات والمطاعم المخالفة بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حى المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحى.جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف ومواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع بعض المحال وتوقيع غرامات مالية فورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعدد من الكافيهات والمحال التجارية.وخلال الحملة تم إعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر بشأن عدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين وعرض سلع غذائية بدون بيانات. كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظًا على سلامة المواطنين.وفى سياق متصل، تم المرور على موقف الأتوبيسات المكيفة بميدان المندرة، وتم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامات، وذلك في الطريق العام، وتطبيق الغرامة المقررة عليهم.كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام فضلًا عن إزالة كل التند والسقائف المخالفة.على الصعيد ذاته؛ تم التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنبيه على العاملين بالكافيهات والمحال التجارية بالالتزام بوسائل الوقاية وعلى رأسها الكمامات، حرصًا على سلامة المواطنين.شارك في الحملة ممثلون من (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).