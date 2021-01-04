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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: اجتماع لبحث أزمة سد النهضة دون مشاركة السودان

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:19 م
اجتماع لبحث أزمة
اجتماع لبحث أزمة سد النهضة
وائل القمحاوى
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قالت وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد اجتماع اليوم 4 يناير 2021، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع.

وعليه فقد تم نهو الاجتماع، وتم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي والمنعقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والذى عُقد أمس 3 يناير 2021 بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، حيث تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

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