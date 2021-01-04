الجنيه الإسترلينى يفقد 1% من قيمته مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني، الإثنين، تراجعًا كبيرًا أمام اليورو في حين تعد المملكة المتحدة التي خرجت قبل أيام من السوق الأوروبية الموحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كوفيد-19.ونحو الساعة 14:05 بتوقيت جرينيتش فقد الجنيه 1.04 بالمئة من قيمته مقابل اليورو مسجّلا 90.22 بنس لليورو، كما تراجع بنسبة 0.32 بالمئة مقابل الدولار مسجّلا 1.3628 دولار للجنيه.