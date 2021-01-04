اعترف البابا فرنسيس بقداستها.. من هى القديسة أنجيلا

اعترف البابا فرنسيس بقداستها.. من هى القديسة أنجيلا
الإثنين 04/يناير/2021 - 05:53 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة بنديكتا للصليب.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفى والدها وهى ما زالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية، وتعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا، ومارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو، وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م.
وأضاف: "بدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب" الرؤى العجيبة والتعزية"، وفى مساء 3 يناير عام 1309م رحلت ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس فى فولينيو، وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين، وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013م.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفى والدها وهى ما زالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية، وتعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا، ومارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو، وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م.
وأضاف: "بدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب" الرؤى العجيبة والتعزية"، وفى مساء 3 يناير عام 1309م رحلت ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس فى فولينيو، وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين، وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013م.