اعترف البابا فرنسيس بقداستها.. من هى القديسة أنجيلا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة بنديكتا للصليب.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفى والدها وهى ما زالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية، وتعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا، ومارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو، وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م.وأضاف: "بدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب" الرؤى العجيبة والتعزية"، وفى مساء 3 يناير عام 1309م رحلت ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس فى فولينيو، وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين، وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013م.