سيول ترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج

أرسلت سيول وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، على ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الإثنين.وقالت الوزارة، في بيان: "أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونجهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية في مياه قبالة عُمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز أُرسلت إلى المنطقة.