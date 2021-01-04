آخرهم يسرا وحورية.. 11 فنانًا فى مصيدة التنمر الإلكترونى

- الفنان حميدة صميدة:

- شريف منير:

- محمد رمضان

- دينا الشربيني:

- نادين نجيم:

- شيماء سيف:

- يسرا اللوزي:

- عارفة عبدالرسول:

- إنجي وجدان:

- بدرية طلبة:

- حورية فرغلي:

في الفترة الأخيرة، تعرض الكثير من الممثلين والشخصيات العامة على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتنمر ومعايرتهم بشكل فج من بعض رواد تلك المواقع، ظاهرة التنمر والإساءة اللفظية والتمييز العنصري أصبحت من سمات الواقع الافتراضي وأصبحت تزداد حدة من وقت لآخر.تم التنمر على الفنان حمادة صميدة، الذى عبر عن ألمه من الأذى النفسى الذى لحق به طوال حياته، فهو يعانى من التنمر منذ سنوات طويلة، وفوجئ برسائل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تسخر من شكله وشكل ابنه، وكتب منشورًا عبّر خلاله عن استيائه من تلك الأفعال وطالب الناس بالرحمة، وجاء التحول الإيجابى باستقبال الجمهور والفنانين لكلماته بالتعاطف والمؤازة وسلط الإعلام الضوء عليه عبر البرامج والمواقع المختلفة.تعرض الفنان شريف منير لحالة شديدة من التنمر على ابنتيه فريدة وكاميليا من بعض رواد مواقع التواصل بعد قيامه بنشر صورتهم على حسابه الرسمى على موقع التواصل، ثم قام بحذفها بعد التعليقات المسيئة التى لاقاها من بعض الأشخاص ثم أعاد نشرها مرة أخرى وتقدم ببلاغ ضد المسيئين.تعرض أيضًا "علي" نجل الفنان محمد رمضان لتنمر شديد بعد نشر الأخير صورة له مع ابنه على حسابه الرسمي، وعلق أحد المتنمرين قائلًا: "أسود زى أبوه" واضطر رمضان للرد بشكل قوى قائلًا: "أفخر ببشرتى وبشرة أبى وضد العنصرية والتنمر"، وعانى رمضان أيضًا من التنمر على شقيقته إيمان في حفل زفافها.تعرضت الفنانة دينا الشربيني للتنمر على مواقع التواصل بسبب نحافتها والفستان الذي اختارته في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، ما دفعها لممازحة المصورين في الدورة الثالثة التي أقيمت منذ أيام قائلة: "هتبهدلوني زي السنة اللي فاتت ولا إيه؟..صوروني وطلعوني حلوة والنبي".فوجئت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بانتقاد البعض لوجهها وبشرتها بعد نشرها صورة قريبة لوجهها، فانهالت التعليقات عليها التي تسخر من اتساع مسامات بشرتها، لكن نجيم لم تلتزم الصمت أمام هذه التعليقات، وردت عليها قائلة: "مين قال إني كاملة"؟ لا لا مش مقبول، يخرب بيتكم".كشفت الفنانة شيماء سيف عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة لفترة قبل أن تقرر التصالح مع نفسها وأكدت في أكثر من مقابلة إعلامية عن تقبلها لذاتها ومظهرها، مشيرة إلى أنها لم تعد تهتم بالانتقادات.لقنت يسرا اللوزي درسًا فى فنون الرد والأخلاق، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل بعدما وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئًا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".تسببت صورة بمايوه على البحر في تعرض الفنانة عارفة عبدالرسول، للتنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل وهى ترتدي مايوه أثناء قضاء عطلتها الصيفية، مئات التعليقات تلقتها الفنانة على صورتها التي حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب: "يا خوفي لا تندمي متأخر، إيه كمية التطبيل دي اتقي الله في لحمك وفي سنك، حضرتك ست كبيرة المفروض تبقي قدوة.. طبطبة إيه بس إن لله وإن إليه راجعون، وكمية الناس اللي عمالة تهني وتشجع الله يهديكم، كنت بحترمك وبحترم تمثيلك، لكن كده الله يهديكي ويهدينا جميعًا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يارب.. ربنا يطبطب علينا برحمته".نشرت إنجي وجدان عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ما تعرضت له، حيث قالت لها إحدى المتابعات "كرتونة..."، لترد عليها إنجي: "إنتي غريبة جدًا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص ربنا يشفيكي وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف"، وفي أكتوبر من العام الماضي، قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على موقع التواصل وذلك بسبب أزمتها مع ريهام سعيد، عقب حديثها عن أصحاب السمنة، حيث قالت المتابعة: "ناس كتير طلعت هاصت منهم إنجي وجدان وبالمناسبة إنجي مش ممكن تكون مبسوطة كدة، بس لو خست مش هتشتغل لأنها كاركتر".وقالت المتابعة: "أنتِ أثبتِي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتِ عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده، جميل ورفيع وأنتِ تخينة بجد".تعرضت بدرية طلبة للتنمر، حينما كانت مصابة بالغدة، ما جعلها تقع على المسرح، وهو الحادث الذي روت تفاصيله خلال مشاركتها في حملة ضد التنمر، التابعة لمؤسسة "يونيسف مصر"، قائلة: "حصلي فعلا كنت مريضة بالغدة ومكنتش أعرف اللي بيحصلي ده من أعراضها، كانت مخلية وزني 45 كيلو وجاحظة عيني ومسببة لي زي شلل رعاش وعدم توازن وكنت على المسرح ووقعت، وأنا بحاول أقوم سمعت واحد في الصف الأول بيقول البنت دي بتشم خلاني أدمرت نفسيًا، لأني أصلا مش مدخنة وممنوع أتواجد في مكان فيه دخان لأني مريضة صدر".تعرضت حورية فرغلي للسقوط من فوق الحصان أثناء جولة تنزه ما أحدث كسرًا بأنفها، فخضعت لعملية جراحية غير أن خطأ طبيًا تسبب فيه الطبيب أدى لتشوه أنفها، وخضعت حورية لعدة عمليات جراحية بعدها، وهاجمها الجمهور خلال تلك الفترة ووجهوا لها لومًا لاعتقادهم أن هذا التشوه ناتج عن عمليات التجميل وردت حورية على المشككين، بأنها كانت ملكة جمال مصر عام 2002، ولا تحتاج لإجراء أي عمليات تجميل.