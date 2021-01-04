رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث موقف تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:58 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لبحث الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، بجانب حضور مسؤولى الجهاز بالمحافظة، ولمياء جلال مدير عام الاستثمار، ورجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية، وسلمى فتحي مسئولة منطقة الصناعات الثقيلة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل الدفع بمشروعات البنية التحتية وإنهاء إجراءات تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، مع التواصل المشترك بالشركات المنفذة لسرعة تسليم الأعمال النهائية، وكذا نقل الأصول وغيرها من التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها.

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق بمنطقة بياض العرب الصناعية، والتي تشمل أعمال شبكات المياه والصرف بمرحلتيها الأولى والثانية ومحطات تنقية مياه الشرب والرفع الرئيسية، والأحواض وخط الطرد، وشبكة المياه بالمرحلة الثانية من الترفيق، بالإضافة إلى شبكات التغذية الكهربائية "1 و2 و3" وشبكة الإنارة الكاملة بالمنطقة، علاوة على استعراض الموقف الحالي فيما يتعلق بموعد التسليم النهائي لمحطة مياه الشرب وأعمال الكهرباء بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية.

كما تمت مناقشة الموقف الحالي فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بإمكانية تنفيذ نماذج لوحدات معالجة حديثة للصرف الصحي والصناعي بالمناطق الصناعية، والتي قامت المحافظة بدراستها مع إحدى الشركات العاملة في المجال،ضمن الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه

وأكد محافظ بني سويف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن من أجل تنمية أسرع وتوفير الجهد والوقت وللصالح العام،مؤكدًا على أن تلك الفترة تشهد تعاونًا مميزًا وآليات مشتركة نوعية بين جناحي التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الجناح الإداري والجهاز التنفيذي يمثل الجناح الفني، وأن التعاون بين الأطراف الثلاثة "المحافظة والهيئة والجهاز التنفيذي "يعتبر خطوة مميزة في تحقيق الأهداف المنشودة، لاسيما في مجال النهوض بالمناطق الصناعية وتحسين خدماتها.

وأعرب رئيس الجهاز التنفيذي عن سعادته بحضور هذا الاجتماع الذي يمثل نقطة انطلاق لتعاون مميز مع المحافظة بقيادة الوزير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي يحرص على فتح آفاق وسبل جديدة للتعاون والعمل من خلال الفريق الواحد، مؤكدًا أن الجهاز لن يتوانى في دعم جهود المحافظة في خطتها لتحسين المستوى بالمناطق الصناعية في إطار توجهات الدولة في الفترة الحالية بالعمل المتواصل للدفع بعجلة الاستثمار.

موضوعات متعلقة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية