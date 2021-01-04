محلية أسوان تباشر أعمال النظافة والتجميل بنطاق حي جنوب

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة النظافة والتجميل بنطاق حي جنوب، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية.وشملت أعمال النظافة العامة من حيث رفع تراكمات القمامة والأتربة ومخالفات الحفر والمباني وصيانة كابلات الإنارة وإنارة الأعمدة.جاء ذلك بحضور ومشاركة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وهم: قاسم معتصم نائب، وعلاء الدين ممدوح، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب ومشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وقسم الصيانة بالوحدة وقسم الكهرباء وجراج المعدات بالوحدة.