خاص.. الجهاز الفني للأهلي يرفض الاعتراف بمسحات كورونا الخارجية

رفض الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أي نتائج مسحات طبية من قِبل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكشف مصدر مسئول لـ"الكابتن"، أن موسيماني رفض الاعتراف بالمسحات التي قام بها الثنائي عمرو السولية ومروان محسن، والتي أظهرت سلبياتهما وتعافيهما من فيروس كورونا.





وأضاف المصدر أن المدير الفني، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، رفض التضارب بين المسحتين التي خضع لها اللاعبان، وأن المسحة الخاصة التي قام بها أظهرت السلبية، بينما المسحة التي خضع لها مع الفريق أثبتت استمرار إيجابية اللاعبين، الأمر الذي جعله يرفض قيام أي لاعب بإجراء أي مسحات دون الفريق، ولن يعترف بنتائج أي معامل تحاليل خارج الفريق.







