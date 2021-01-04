استطلاع: نسبة رفض الرئيس المكسيكي 34% خلال ديسمبر

بلغت نسبة رفض الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 34% في ديسمبر الماضي، حسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إل فاينانسيرو" المكسيكية اليومية.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الإثنين، أن النسب الأحدث تأتي مختلفة قليلا بالمقارنة مع استطلاع للرأي خاص بشهر نوفمبر الماضي، حيث كانت نسبة تأييد الرئيس وقتها 64%، والرفض 33%.وتم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف مع 820 شخصا خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر، وخلال يومي 18 و19 من الشهر نفسه.