الإمارات تعتزم شراء المزيد من أنظمة المراقبة الجوية من «ساب» السويدية

قالت شركة ساب السويدية، اليوم الإثنين، إنها حصلت على عقد لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية (جلوبال آي) للإمارات في صفقة قيمتها نحو مليار دولار.وتمتد فترة العقد من عام 2020 وحتى عام 2025، وهو تعديل على العقد الأصلي الموقع في عام 2015.وقال ميكائيل يوهانسن، الرئيس التنفيذي لساب، في بيان: "نفخر بأن الإمارات تواصل إظهار ثقة كبيرة في ساب.. يدل هذا على أن ساب لا تزال في الطليعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة".وذكرت ساب أن العقد جرى توقيعه في 30 ديسمبر الأول، بما يعني أنه سيكون ضمن طلبيات الربع الرابع.وكانت الإمارات قد قالت في معرض دبي الدولي للطيران في 2019 إنها تعتزم شراء المزيد من الأنظمة من ساب.