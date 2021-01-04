محافظ مطروح يتفقد مبنى هيئة قضايا الدولة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الإثنين، مبنى هيئة قضايا الدولة بالمحافظة بعد افتتاحه، وذلك بحضور المستشار أحمد عبدالغني رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح وعدد من مستشارى الهيئة.وأشاد محافظ مطروح بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد الذي تم إنشاؤه وافتتاحه في العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا دور الهيئة في استرجاع حقوق الدولة والحفاظ على أموالها.وقدم محافظ مطروح كتاب الله ودرع المحافظة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرًا لجهوده، كما قام رئيس الهيئة بإهداء درع الهيئة إلى محافظ مطروح تكريمًا له على المجهودات المبذولة في المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى مرور عام على توليه محافظًا للإقليم.