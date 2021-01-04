الرئيس: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين، مستشار الرئيس للشئون المالية.كما أوضح الرئيس أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كل مقومات البنية الاساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.وقد أكد الرئيس فى هذا السياق على الأهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والجهات الحكومية في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".